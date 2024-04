Die Awards zeichnen B2B-Unternehmen aus, die ihr Umsatzwachstum durch eine starke Abstimmung von Marketing, Vertrieb und Produktfunktionen vorantreiben.

Forrester (Nasdaq: FORR) hat heute die Aufforderung zur Einreichung von Nominierungen für die B2Beturn On Integration (ROI) Honours und B2B Programmes Of The Year (POY) Awards 2024 veröffentlicht. Mit den Awards werden B2B-Unternehmen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (Europe, Middle East and Africa, EMEA) für funktionale Exzellenz und herausragende Leistungen bei der Abstimmung von Marketing, Vertrieb und Produkt dem B2B-Wachstumsmotor ausgezeichnet. Diese Abstimmung trägt dazu bei, das Kundenerlebnis zu verbessern und den Umsatz zu steigern.

Für beide Award-Kategorien können Organisationen jeder Größe nominiert werden. B2B-Führungskräfte in der gesamten EMEA-Region unter anderem Chief Marketing Officers, Chief Sales Officers, Chief Product Officers und andere Marketing-, Vertriebs- und Produktleiter sind eingeladen und aufgefordert, Bewerbungen einzureichen. Teilnahmeberechtigt sind Programme, die in der EMEA-Region und von dort ansässigen Führungskräften und Teams entwickelt werden.

Die Nominierungskriterien für die beiden Awards sind die folgenden:

B2B Return On Integration (ROI) Honours. Mit diesen Awards werden Unternehmen ausgezeichnet, die eine starke funktionsübergreifende Abstimmung zwischen Marketing, Vertrieb und Produktfunktionen erreicht haben, um den Kundennutzen zu erhöhen, die Unternehmensperformance zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Unternehmen, die den Einsatz von Technologie zur Unterstützung gemeinsamer oder ineinandergreifender Go-to-Market-Prozesse demonstrieren, sind aufgerufen, sich zu bewerben.

Mit diesen Awards werden Unternehmen ausgezeichnet, die eine starke funktionsübergreifende Abstimmung zwischen Marketing, Vertrieb und Produktfunktionen erreicht haben, um den Kundennutzen zu erhöhen, die Unternehmensperformance zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Unternehmen, die den Einsatz von Technologie zur Unterstützung gemeinsamer oder ineinandergreifender Go-to-Market-Prozesse demonstrieren, sind aufgerufen, sich zu bewerben. B2B Programmes Of The Year (POY) Awards. Mit diesen Awards werden herausragende Leistungen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Produktfunktionen ausgezeichnet, unter anderem in den Bereichen Demand- und Account-basiertes Marketing, Partner-Marketing-Ökosystem, Portfolio-Marketing, Marketing-Operations, Vertrieb, Produktmanagement und Kundenbindung. Um sich zu bewerben, muss ein Unternehmen zeigen, wie es eine moderne, kundenorientierte Strategie, einen Prozess oder eine Initiative implementiert hat, um das Umsatzwachstum des Unternehmens zu fördern.

Unternehmen können hier die vollständigen Nominierungskriterien einsehen und eine Nominierung für die B2B ROI Honours und POY Awards von Forrester für die EMEA-Region einreichen. Die Frist für die Einreichung einer Nominierung für diese Awards endet am 21. Mai 2024.

"Mit den B2B Awards von Forrester werden Unternehmen ausgezeichnet, die herausragende Leistungen gezeigt und eine starke funktionsübergreifende Abstimmung in der gesamten EMEA-Region erreicht haben", so Paul Ferron, VP, Research Director bei Forrester. "Unternehmen, die den Wert der Abstimmung ihrer Unternehmensbereiche erkannt haben, sind besser gerüstet, um komplexe Käuferdynamiken zu bewältigen und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu liefern."

Die Preisträger der Awards werden auf dem B2B Summit EMEA von Forrester ausgezeichnet, der vom 7. bis 9. Oktober 2024 in London stattfindet.

Quellen:

Erfahren Sie mehr über die Kriterien für die B2B EMEA ROI Honours und die B2B POY Awards von Forrester und wie Sie sich bewerben können.

Hier finden Sie die Prognosen von Forrester für das Jahr 2024 für B2B-Marketing-, Vertriebs- und Produktmanager.

Informieren Sie sich über Forrester Decisions für B2B Marketing Executives, B2B Sales und Product Management.

Erfahren Sie mehr über die Awards von Forrester.

Über Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) gehört zu den einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir helfen Führungskräften aus den Bereichen Technologie, Kundenerfahrung, Digitalisierung, Marketing, Sales und Produktfunktionen dabei, eine starke Kundenorientierung zu nutzen, um ihr Wachstum zu beschleunigen. Durch die von Forrester entwickelten Forschungs-, Beratungs- und Veranstaltungsangebote können Führungskräfte auf der ganzen Welt ihre Arbeit mutiger gestalten, den Wandel steuern und ihre Kunden in den Mittelpunkt ihrer Führung, ihrer Strategie und ihrer Arbeit stellen. Unsere einzigartigen Erkenntnisse beruhen auf jährlich durchgeführten Umfragen unter mehr als 700.000 Verbrauchern, Unternehmensleitern und Technologieführern weltweit und werden durch rigorose und objektive Forschungsmethoden, einschließlich Forrester Wave-Bewertungen, mehr als 100 Millionen Echtzeit-Feedback-Abstimmungen und der gemeinsamen Weisheit unserer Kunden gestützt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Forrester.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240402134475/de/

Contacts:

Presse

Hannah Segvich

hsegvich@forrester.com