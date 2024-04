Hannover (www.anleihencheck.de) - Seit der letzten Ratssitzung der EZB ist mal wieder viel passiert, so die Analysten der Nord LB.Der EZB-Rat habe nämlich am 13. März Änderungen am geldpolitischen Handlungsrahmen beschlossen. Diese Änderungen würden sich laut EZB darauf auswirken, wie Zentralbankliquidität angesichts einer in den kommenden Jahren nach wie vor erheblichen, aber allmählich sinkenden Überschussliquidität im Bankensystem bereitgestellt werde. Mit dem überarbeiteten Handlungsrahmen sollten die kurzfristigen Geldmarktsätze so gesteuert werden, dass sie sich eng an den geldpolitischen Beschlüssen des EZB-Rats orientieren würden. Die Überprüfung des Handlungsrahmens sei bereits im Dezember 2022 angekündigt worden, um vor dem Hintergrund der Bilanznormalisierung des Eurosystems sicherzustellen, dass er weiterhin angemessen sei. ...

