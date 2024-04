Halle/MZ (ots) -



Russland fordert mit seiner hybriden Kriegsführung die Verteidigungsfähigkeit der Nato heraus, will mit Cyberattacken und einem Andrang von Flüchtlingen destabilisieren. Und auch innen droht Ungemach: Eine zweite Amtszeit Donald Trumps könnte die Stärke des Bündnisses platzen lassen, sollten die USA unter ihm ihr Engagement deutlich zurückfahren.



Das 75-jährige Jubiläum lässt keine Zeit, sich auf Erfolgen auszuruhen. Die Nato muss sich fragen, wie sie in den nächsten 75 Jahren Frieden und Freiheit sichern will. Es ist Zeit für einen Quantensprung.



