Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, in wenigen Wochen startet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Um nach dem schlechten Abschneiden der deutschen Elf bei den vergangenen Turnieren ein zweites Sommermärchen zu starten, setzt Bundestrainer Julian Nagelsmann auf einige neue, junge Gesichter. Und in den jüngsten Testspielen gegen Frankreich sowie die Niederlande...

Den vollständigen Artikel lesen ...