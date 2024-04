RIAD, Saudi-Arabien, April 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) freut sich, die Ernennung von Dr. Björn Zoéga zum stellvertretenden Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung vom 1. April 2024 bekanntzugeben. Mit dieser strategischen Ernennung möchte das KFSH&RC seinem Bestreben, eine weltweit führende Gesundheitseinrichtung zu werden, zusätzlichen Antrieb geben, indem es die bemerkenswerte Karriere von Dr. Zoéga und seine nachgewiesene Führungserfahrung in hochrangigen medizinischen Einrichtungen nutzt.

Als ehemaliger CEO des international renommierten Karolinska-Universitätskrankenhauses in Schweden spielte Dr. Zoéga eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der hohen Standards der Einrichtung und ihrer weltweiten Anerkennung als zweitbestes Krankenhaus in Europa und siebtbestes weltweit laut der von Newsweek herausgegebenen Rangliste der besten Krankenhäuser der Welt 2024. Seine Zeit im Karolinska-Krankenhaus war von innovativen Strategien und Spitzenleistungen in der Gesundheitsversorgung geprägt, die er im KFSH&RC weiter ausbauen möchte.

Dr. Zoéga bringt jahrzehntelange Erfahrung im Management des Gesundheitswesens und im klinischen Bereich in das KFSH&RC ein, nachdem er als CEO des Nationalen Universitätskrankenhauses von Island und des Stockholmer Wirbelsäulenzentrums an der Spitze der Einrichtungen stand. Sein Wissens- und Erfahrungsschatz in Forschung und Lehre, den er sich als früherer Präsident und Verwaltungsratsvorsitzender der EU-Gesellschaft für Halswirbelsäulenforschung und als Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats von Alvotech aneignen konnte, stellen eine zusätzliche Bereicherung dar.

In seiner Funktion als stellvertretender CEO wird Dr. Zoéga die Bereiche Gesundheitsversorgung sowie Forschung und Innovation des KFSH&RC leiten und damit das Engagement des Krankenhauses für die Integration weltweit bewährter Praktiken im Gesundheitswesen und die Förderung modernster medizinischer Forschung und Technologie fortsetzen.

Das KFSH&RC lädt die Gemeinschaft, Partner und Interessengruppen ein, Dr. Björn Zoéga willkommen zu heißen, und freut sich auf ein vielversprechendes neues Kapitel in der Gesundheitsversorgung, das eine bessere und gesündere Zukunft für alle fördern soll.

