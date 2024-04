Mercedes-Benz hat nach mehr als 25 Jahren die Produktion des Smart Fortwo beendet. Das letzte Exemplar, ein vollelektrisches Fortwo Cabrio, lief Ende März im Werk im französischen Hambach vom Band. Bereits Ende 2020 gab Mercedes-Benz bekannt, dass das Smart-Werk in Hambach an Ineos verkauft wird. Der neue Eigentümer fertigte bis zuletzt den Fortwo im Auftrag von Smart weiter, wird in dem Werk aber künftig nur noch eigene Verbrenner produzieren."Planungsgemäß ...

