Shouguang, China (ots/PRNewswire) -In Shouguang, einer Kreisstadt von Weifang in der ostchinesischen Provinz Shandong, lebt ein junger Guqin-Macher namens Su Benzheng im Dorf Sihe.Guqin ist ein altes chinesisches Musikinstrument mit sieben Saiten. Sie war ein wichtiges Musikinstrument der Bildungselite des alten China und wurde 2008 von der UNESCO in die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.Die Guqin-Herstellung ist ein akribischer Prozess, der nicht nur umfassende Kenntnisse und Fähigkeiten in der Holzbearbeitung, sondern auch in Musiktheorie, Kalligrafie und Lackkunst erfordert.Zunächst muss das beste Holz ausgewählt werden, um das Instrument zu formen, dann wird der Resonanzboden geschnitzt und der Resonanzraum poliert, lackiert und besaitet.Wie Su Benzheng sagt: "Die Guqin ist die Kristallisation der traditionellen chinesischen Kultur. Sie ist eng mit der jahrtausendealten Geschichte, Politik und Kultur Chinas verbunden. Ihre Bedeutung geht weit über den Bereich der Musik hinaus. Ich möchte mein Leben der Bewahrung und Förderung dieses Handwerks widmen.Su liebt Kunst, seit er ein Kind war. Während seines Studiums in Italien kam er mit der traditionellen Guqin-Kultur in Berührung und beschloss, sich mit ihr zu beschäftigen. Nach seinem Abschluss arbeitete er, während er auf eigene Kosten die Guqin-Kultur studierte. Er erhielt von mehreren Lehrern und ICH-Praktikern professionelle Anleitung im Guqinbau.Um das Handwerk besser bewahren und weiterführen zu können, kündigte er seine Stelle in einem ausländischen Unternehmen und widmete sich mit Unterstützung seiner Familie der Guqin-Forschung.Su stellte fest, dass die Guqin zwar alt ist, aber die Zeiten sich ständig ändern. Die traditionelle Kultur muss Schritt halten, deshalb hat Su die so genannte "Modernisierungspraxis der ICH-Ästhetik" übernommen. Er hat die Konzepte der Nachhaltigkeit und des modernen Designs in den Guqinbau integriert. Er hat die Kultur seiner Heimatstadt kombiniert und neue Guqin-Stile entwickelt. Er hat auch versucht, verschiedene Materialien für seine Guqin zu verwenden.Su, der viele Preise im Bereich des ICH gewonnen hat, extrahiert die ästhetische Essenz der alten Kultur in seiner täglichen Praxis und integriert sie in das moderne Leben für die ästhetische Praxis, wodurch die Guqin-Kultur eine neue Form in der modernen Gesellschaft annimmt.Su sagte auch, dass er als Erbe des ICH die traditionelle chinesische Kultur mit moderneren Konnotationen versehen wird, damit sie mit der Zeit Schritt hält und sich innovativ entwickelt.