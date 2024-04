Singapur (ots/PRNewswire) -Der weltweit erste Prime Broker, der über FIX-Konnektivität nahtlosen, ultraschnellen Zugang zu aggregierter Liquidität von Kryptobörsen auf den Spot-, Perpetual- und Futures-Märkten bietetMatrixport, eines der weltweit führenden Ökosysteme für digitale Vermögenswerte, stellte heute seinen neuen Prime-Brokerage-Service Phoenix Prime (https://www.matrixport.com/institutions/prime-brokerage) vor. Dieser Durchbruch bietet den ersten einheitlichen Zugang zum Kryptomarkt mit einer technisch verbesserten Handelsinfrastruktur mit minimaler Latenzzeit im Mikrosekundenbereich und einem quantitativ ausgerichteten, kapitaleffizienten System über das FIX-Protokoll.Angetrieben von einem fortschrittlichen Smart Order Router (SOR), gewährt Phoenix Prime Handelsunternehmen einen beispiellosen, äußerst latenzarmen Zugang zu Spot, Perpetual Swaps und datierter Futures-Liquidität von Binance, OKX und Bybit. Es ist geplant, in Kürze weitere Börsen einzubinden, um den Zugang zu weiteren Liquiditätsquellen für seine Kunden zu erweitern. Zukünftige Erweiterungen sollen die Kapitaleffizienz optimieren und Handelsunternehmen mehr strategische Flexibilität bei der effektiven Verwaltung ihrer Ressourcen bieten. Darüber hinaus werden die Herausforderungen angegangen, denen sich einige Handelsunternehmen mit komplexen Integrationen über mehrere Börsen und geografische Standorte hinweg stellen müssen, sowie die zunehmenden Anforderungen an die Einhaltung von KYC/AML.Mit seinem technologiegestützten und quantitativen Prime-Brokerage-Angebot stützt sich Phoenix Prime auf die drei Säulen von Spitzenleistung: ultraschnelle Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und Komfort. Darüber hinaus ermöglicht es ein effizientes Kapitalmanagement und eine Minderung des Kontrahentenrisikos durch sofortigen börsenübergreifenden Transfer, außerbörsliche Abwicklung und wettbewerbsfähige Kreditdienstleistungen.Daniel Egloff, Globaler Leiter des Prime-Brokerage-Geschäfts bei Matrixport, sagte: "Wenn sich der Markt weiterentwickelt, wird das Kryptoangebot für Prime Brokerage über das primitive Geschäftsmodell des Vermietens von Börsenunterkonten hinausgehen. Die intelligente Order-Routing-Technologie von Phoenix Prime behebt das Problem der fragmentierten Liquidität im gesamten Spektrum der handelbaren Produkte, und das bei einer potenziellen Latenz von nur 30 Mikrosekunden. Handelsunternehmen werden in der Lage sein, neue Handelsmöglichkeiten zu nutzen, die Kapitaleffizienz zu maximieren und das Kontrahentenrisiko zu verringern, während sie gleichzeitig von wettbewerbsfähigen Ausführungskosten profitieren."Informationen zu MatrixportMatrixport ist eines der weltweit führenden Ökosysteme für digitale Vermögenswerte, das Krypto-Finanzdienstleistungen aus einer Hand anbietet, um den aufkommenden Bedarf an Vermögensverwaltung, Handel und Verwahrung von digitalen Vermögenswerten zu decken. Das Angebot des Unternehmens für institutionelle und akkreditierte Anleger umfasst Cactus CustodyTM, Spot OTC, Vermögensverwaltung sowie Zugang zu realen Vermögenswerten durch Tokenisierung.Mit einem aktiv verwalteten digitalen Vermögen von 4 Mrd. USD erreichte Matrixport im Jahr 2021 die Bewertung eines Einhorns und wurde von CB Insights als eines der 50 vielversprechendsten Blockchain-Unternehmen der Welt im Jahr 2022 bezeichnet. Über seine Venture-Abteilung schmiedet das Unternehmen auch strategische Kooperationen mit Web3-Innovatoren, die sich noch in der Anfangsphase befinden, und unterstützt sie bei Aufbau, Wachstum und Skalierung.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Singapur verfügt über eine Lizenz als Treuhandgesellschaft in Hongkong, eine Lizenz als Geldverleiher, einen von der FCA ernannten Vertreter und eine SRO-VQF-Mitgliedschaft der Schweizer FINMA. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.matrixport.com/.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/matrixport-stellt-phoenix-prime-vor-und-wird-zum-vorreiter-der-nachsten-generation-von-prime-brokerage-diensten-im-kryptobereich-302107447.htmlPressekontakt:Wachsman,matrixport@wachsman.comOriginal-Content von: Matrixport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157129/5749179