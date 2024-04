Luxemburg (ots/PRNewswire) -Die Centralis Group (Centralis), ein führender Anbieter von alternativen Vermögenswerten und Unternehmensdienstleistungen, gab heute die Übernahme der YLP Group (YLP) bekannt. Centralis arbeitet mit alternativen Investmentfirmen und Unternehmen zusammen und bietet Lösungen für die Verwaltung, die globale Expansion und die Unternehmensführung, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind. Die Gruppe hat sich als Branchenführer etabliert und bietet mit mehr als 330 erfahrenen Fachleuten einen kundenorientierten, maßgeschneiderten Service. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und ist in 11 Ländern und an 16 Standorten weltweit vertreten.YLP wurde 2014 gegründet und ist ein wachsender Unternehmensdienstleister mit Sitz in Luxemburg. YLP ist ein Ordre des Experts-Comptables lizenziertes Unternehmen, das Dienstleistungen für Kunden aus dem Bereich der alternativen Fonds, vor allem Immobilien- und Private-Equity-Strukturen, sowie für multinationale Unternehmen anbietet und sich damit in das bestehende Dienstleistungsangebot von Centralis einfügt.Die Akquisition wird die Reichweite von Centralis auf dem luxemburgischen Markt erheblich erweitern und die Präsenz von Centralis im wichtigen Sektor der Fonds-Outsourcing-Dienstleistungen des Landes vertiefen. Die Übernahme von YLP ermöglicht es Centralis, seine derzeitigen Servicekapazitäten auf weitere Kunden aus dem Bereich der alternativen Fonds auszudehnen und gleichzeitig den Kunden von YLP die Möglichkeit zu geben, von den bestehenden globalen Dienstleistungen von Centralis zu profitieren. Der Ruf von YLP in Bezug auf die Qualität der Dienstleistungen und die Unternehmenskultur deckt sich mit dem von Centralis.Aidan Foley, Geschäftsführer der Centralis Group, kommentierte "Wir freuen uns, das Team von YLP in der Centralis Group willkommen zu heißen. Ihr umfangreiches Fachwissen und ihre fundierten Kenntnisse des luxemburgischen Marktes werden unsere Fähigkeit, sowohl bestehenden als auch neuen Kunden erstklassige Lösungen zu bieten, weiter verbessern. Wir freuen uns darauf, unsere gemeinsamen Stärken zu nutzen, um gemeinsam weitere Erfolge zu erzielen."Olivier Liegeois, Partner von YLP, kommentiert: "YLP freut sich sehr über den Beitritt zur Centralis-Gruppe. Nach zehn Jahren organischen Wachstums verstehen wir, dass diese Akquisition den Umfang der Dienstleistungen, die wir unseren Kunden in Luxemburg und in neuen Märkten anbieten können, erweitern wird. Darüber hinaus passen die Unternehmenskultur und die bewährte Erfolgsbilanz von Centralis zu dem Motto, das YLP seit dem ersten Tag verfolgt: 'Qualitätsservice zum richtigen Preis'."Grant Thornton fungierte als Finanz- und Steuerberater von Centralis, und Dentons war Rechtsberater.Deloitte Luxemburg fungierte als M&A-Berater für YLP, und NautaDutilh war Rechtsberater.www.centralisgroup.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/centralis-group-leitet-mit-der-ubernahme-des-geschafts-der-ylp-group-die-nachste-wachstumsphase-ein-302107460.htmlPressekontakt:Kate dos Santos,Lacewing Media,kate@lacewingmedia.com,+44 7976 233992Original-Content von: Centralis Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167125/5749180