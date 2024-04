Intel, ein führender Chiphersteller, meldet massive Verluste in seiner Auftragsfertigungssparte und kämpft mit Marktanteilsverlusten an AMD und Nvidia. Trotz geplanter Investitionen in Milliardenhöhe für neue Chipfabriken und Bemühungen um externe Partnerschaften stehen dem Unternehmen schwierige Zeiten bevor, während Anleger aufgrund ungewisser Erholungstrends und schlechter Marktreaktionen besorgt bleiben.Intel: Schwierigkeiten in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...