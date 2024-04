Die Wall Street pickt sich heute in Sachen Zinsen wieder einmal die Rosinen heraus und feiert, dass die Preise im Service-Sektor (ISM Index) nicht mehr ganz so massiv steigen wie noch zuletzt. Aber ebendiese Wall Street ignoriert dabei gleichzeitig die starken Lohnsteigerungen in den heutigen ADP-Arbeitsmarktdaten. Die Inflation wandert nun verstärkt in den Güter-Sektor mit ...

