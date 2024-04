BARCELONA, Spanien, April 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alimentaria & Hostelco 2024, die führende Veranstaltung für die Lebensmittel- und Getränkebranche sowie für die Gastronomie und das Gastgewerbe, hat Produkte, die von Innovation inspiriert sind, präsentiert - von Koteletts, die mit Omega-3 angereichert sind, über Speck und Lammfleisch auf Pflanzenbasis, Gin aus Arbequina-Oliven, Zutaten gegen Diabetes bis hin zu Robotern und künstlicher Intelligenz, um Restaurants zu verwalten und einen personalisierten Kundenservice anzubieten. Diese und Hunderte weitere Produkte wurden auf der Veranstaltung in Barcelona (Spanien) vom 18. bis 21. März vorgestellt.



Die Veranstaltung, die in der Gran Via der Fira de Barcelona stattfand, wurde zu einem Schaufenster für die Lebensmittel- und Gastronomiebranche der Zukunft. 3.200 Unternehmen stellten ihre innovativsten Produkte aus, von denen die meisten als Reaktion auf die Sorge der Verbraucher um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden entstanden sind.

Darunter auch "Upgrated meat": ein Kotelett aus magerem Fleisch, das aus Pflanzenfett "gedruckt" wird, cholesterinfrei ist und dank der 3D-Technologie der Firma Cocuus Omega-3, Vitamin D und Magnesium enthält. Weitere Beispiele sind der Bio-Fruchtsmoothie von Vicky Foods, der mit Kollagen und Vitamin B angereichert ist, oder die +Protein-Produkte: Gewürze, Brot, Fertiggerichte oder Wurstwaren mit zusätzlichem Protein. Es gab auch neue Geschmacksrichtungen und Formate wie Eurocaviars Frucht in Kugeln, ein handwerklich hergestellter Gin mit Arbequina-Oliven und Koriandersamen oder Bubble Tea Grüntee mit Fruchtgummiblasen, die im Mund explodieren.

Die Alimentaria & Hostelco präsentierte auch kollaborative Roboter mit KI, die den Horeca-Sektor zu revolutionieren versprechen: Kellnerroboter, Reinigungskräfte, die mit integrierten Lösungen verbunden sind, oder intelligente Wagen, die die logistische Effizienz in einem Hotel- oder Restaurantlager verbessern. Es wurden auch Multikanal-Systeme gezeigt, die KI in einem Restaurant einsetzen: von der Reservierungsregistrierung über die Bestellung bis hin zur Produktion in der Küche.

Außerdem wurden auf der Veranstaltung 14 Start-ups vorgestellt, die den Sektor mit Vorschlägen für Inhaltsstoffe zur Verbesserung der Gesundheit und technologischen Lösungen zur Förderung der Nachhaltigkeit von Prozessen revolutionieren.

Die Alimentaria & Hostelco, die von Alimentaria Exhibitions, einem Unternehmen der Fira de Barcelona, organisiert wurde, beherbergte rund 3.200 Aussteller und 108.000 Fachbesucher, davon 25 % aus dem Ausland, und bestätigte damit ihre Führungsrolle als führende Plattform für Geschäfte, Internationalisierung und Networking. Mit mehr als 900 ausländischen Unternehmen war diese Veranstaltung die internationalste, die bisher stattgefunden hat.