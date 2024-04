Nach Dogwifhat Hype: Trader weichen jetzt auf diese beiden Meme Coins aus

Nachdem der Solana-basierte Meme Coin Dogwifhat (WIF) seit Wochen ununterbrochen gestiegen ist, kommt es nun zu einer Korrektur. Der Coin hat fast eine Marktkapitalisierung von 5 Milliarden Dollar erreicht. Inzwischen ist der Kurs aber von 4,85 Dollar auf 3,8 Dollar gefallen. Das muss zwar keineswegs bedeuten, dass die Rallye endet, Trader weichen aber dennoch inzwischen vermehrt auf Meme Coins mit deutlich höherem Gewinnpotenzial aus, wobei auf Solana $SLOTH zu den großen Gewinnern gehört, während es auf Ethereum vor allem $DOGE20 ist, der Investoren anzieht.

Slothana (SLOTH) explodiert nach einer Woche

Bei Slothana ($SLOTH) handelt es sich um ein Initial Coin Offering (ICO), das dem von Book of Meme und Slerf gleicht, die beide nach einem kurzen Vorverkauf Renditen von tausenden Prozent für diejenigen eingebracht haben, die schon im Presale investiert haben. Auch bei Slothana sieht es derzeit stark danach aus, als könnte es nach dem Launch zu einer Kursexplosion kommen. Seit der Ankündigung vor einer Woche, dass der Coin bald auf den Markt kommt und Investoren sich am ICO beteiligen können, ist die Nachfrage explodiert.

Jetzt Slothana Website besuchen.

(Slothana kaufen - Quelle: Slothana Website)

Nur eine Woche hat es gedauert, bis Investoren SOL im Wert von mehr als 7 Millionen Dollar an die Wallet der Entwickler geschickt haben, um sich am Presale zu beteiligen. Wer von einer selbstverwalteten Wallet wie Phantom SOL an die auf der Website angegebene Adresse schickt, erhält die $SLOTH-Token per Airdrop noch bevor diese an den Kryptobörsen gelistet werden. Gelingt es, den Erfolg von SLERF, BOME und vielen weiteren erfolgreichen Coins, die im Presale ähnlich stark performt haben, zu reproduzieren, könnte es sich dabei um den nächsten x100 Coin handeln.

Jetzt $SLOTH kaufen.

DOGE20 kommt am Doge Day

Bei DOGE20 handelt es sich um einen Meme Coin auf der Ethereum Blockchain, der an Dogecoin angelehnt ist oder vielleicht sogar eine "verbesserte Version" des Originals darstellt. Zumindest ist $DOGE20 Dogecoin in einigen Punkten überlegen. Die Tokenomics ist nicht inflationär aufgebaut und als ERC-20-Token verfügt $DOGE20 über eine Staking-Funktion, die Anleger mit überdurchschnittlich hohen Renditen begeistert, da die APY (jährliche Rendite) dynamisch berechnet wird und mit der Größe des Staking Pools variiert.

Jetzt mehr über $DOGE20 erfahren.

($DOGE20 Token-Vorverkauf - Quelle: Dogecoin20 Website)

Gerade einmal zwei Wochen hat es gedauert, bis Investoren $DOGE20-Token im Wert von mehr als 10 Millionen Dollar gekauft haben. Die hohe Nachfrage während des Presales, das begrenzte Tokenangebot und der hohe Anteil an gestakten Token führen Analysten zu der Annahme, dass $DOGE20 mit dem aktuellen Vorverkaufspreis stark unterbewertet sein und nach dem Listing an den Kryptobörsen durch die Decke gehen könnte. Der 20. April ist in der Krypto-Szene als Doge Day bekannt, weshalb das Timing für den Launch nicht besser gewählt sein könnte. Eine Kursexplosion von weit mehr als 1.000 % wäre laut der Einschätzung einiger Experten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, keine große Überraschung.

Jetzt noch für kurze Zeit $DOGE20 im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.