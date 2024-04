Dieser Coin baut Kaufdruck auf und wird nun erstmalig gelistet

Bereits am Donnerstag, dem 4. April um 13 Uhr UTC, wird die nachhaltige Bitcoin-Alternative Green Bitcoin mit dem Ticker GBTC an der dezentralen Kryptobörse Uniswap gelistet. Wenige Tage danach ist jedoch noch eine weitere Notierung an einem zentralen Handelsplatz geplant, die weitere Liquidität in den neuen Coin pumpen könnte.

Zuvor konnte Green Bitcoin im Vorverkauf innerhalb nur eines Monats eine Summe von 9,6 Mio. USD erzielen. Das neuartige Konzept des Predict-to-Earn-Stakings ist auch als gamifiziertes Green Staking bekannt und soll nun durch die Listung an Uniswap einer größeren Zielgruppe vorgestellt werden.

Darauffolgend, am 10. April, werden weitere Details zur Listung an der zentralen Kryptobörse veröffentlicht. Bisher gibt es jedoch nur wenige Informationen darüber. Fest steht allerdings, dass es am 11. April erfolgen wird. Kurze Zeit später, am 18. April, wird es ein wichtiges Update zum Gamifizierungsprotokoll geben.

Green Bitcoin hat ein einzigartiges Geschäftsmodell aufgebaut, dass den Teilnehmern besondere Belohnungen verspricht. Für Außenstehende mag es etwas verwunderlich seinen, jedoch ist der Prozess eigentlich relativ simpel.

Die Tokeninhaber können durch den Kauf der Coins die Berechtigung erlangen, dass sie Preisprognosen abgeben. Sollten sie mit ihren Einschätzungen richtig liegen, dann erhalten sie einen Anteil der täglichen Belohnungen in $GBTC. Die Höhe dieser hängt dabei von der Menge an $GBTC ab, welche die Nutzer gestakt haben.

Die Investoren können ihre Token über Zeiträume von einer Woche bis sechs Monaten sperren, um die Rendite um fünf bis fünfzehn Prozent zu steigern. Bei diesem Prozess handelt es sich zudem um ein Kernelement von Green Bitcoin, da das Staking die Umlaufversorgung reduziert, was sich wiederum aufgrund der Angebotsverknappung positiv auf die Kursentwicklung auswirkt.

GBTC positioniert sich als nachhaltige Alternative zu Bitcoin

Der neue Green Bitcoin orientiert sich an seinem Vorläufer Bitcoin, so hat er auch eine Gesamtversorgung von 21 Mio. Token. Somit wird im Unterschied zu anderen inflationären Kryptowährungen wie Dogecoin für eine Knappheit gesorgt, was sich wiederum stabilisierend auf den Kurs auswirkt.

Jedoch will der Green Bitcoin insbesondere durch seine Umweltfreundlichkeit punkten. Denn es wird ein innovatives Proof-of-Stake-Verfahren verwendet, dass die Kryptowährung sauberer und effizienter macht als Bitcoin. Dabei werden pro Transaktion anstelle der 1.173.000 Wh von BTC lediglich 34 Wh benötigt, was einer Ersparnis von 99,99 % entspricht.

Somit müssen sich Anleger auch weniger Sorgen über ein mögliches Verbot des Proof-of-Work-Verfahrens wie bei Bitcoin machen, was unter anderem von Ländern wie Schweden in Erwägung gezogen wird. Daher könnte der Green Bitcoin wesentlich zukunftssicherer aufgestellt sein als sein Vorgänger.

Bitcoin Halving könnte Green Bitcoin in neue Höhe katapultieren

Bitcoin-Alternative haben eine hohe positive Korrelation zu Bitcoin und in diesem Jahr steht mit dem Halving ein bedeutendes Ereignis bevor. Einige vermuten sogar, dass es als das wichtigste Jahr in die Geschichte von Bitcoin eingehen wird.

Aber auch schon zuvor gab es ein äußert bullisches Klima, was primär auf die Bitcoin-ETFs zurückzuführen ist, von denen in diesem Jahr elf Stück eingeführt wurden. Seitdem sind sie zu den beliebtesten ETFs aller Zeiten geworden und konnten Bitcoin vor drei Wochen auf ein neues Allzeithoch von rund 74.000 USD befördern.

Eine große Anzahl von Analysten vermutet, dass mit dem Halving am 19. April eine der größten Rallyes für Bitcoin ansteht. Denn die höhere Nachfrage trifft auf ein durch die Halbierung der Miner-Belohnungen noch geringeres Angebot. Damit wird ein neuer Zyklus des vierjährigen Ereignisses eingeleitet, der historisch von steilen Kursanstiegen begleitet war.

This will be a big week for Green Bitcoin!



Here is how it will go down pic.twitter.com/KJ7do2Ilnw - GreenBitcoin (@GreenBTCtoken) March 31, 2024

Denn die Kurse werden maßgeblich durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Gibt es etwa wenig Essen, sind die Menschen bereit dazu, viel dafür zu zahlen. Wenn hingegen ein Überangebot von etwas besteht, wie beispielsweise Papier im Vergleich zu Diamanten, dann sind häufige Holzwaren weniger Wert als seltene Edelsteine.

In diesem Jahr kommen das Interesse und Vermögen der Wall Street hinzu, die Bitcoin besonders stark antreiben können. Insbesondere aufgrund seiner Unabhängigkeit zu inflationären Fiatwährungen.

Selbst bei einer steigenden Inflation dürfte er in Ländern wie der Türkei und Argentinien als sicherer Hafen genutzt werden, wobei diese Bedeutung noch weiter zunehmen wird. Sollte mehr Geld in die Märkte kommen, steigt auch Bitcoin durch die Asset-Preis-Inflation.

Mit Prognosen durch Predict-to-Earn Gewinne erzielen

Dennoch kann niemand mit absoluter Gewissheit sagen, wie sich das aktuelle Jahr noch entwickeln wird, da auch Black-Swan-Events möglich sind. Jedoch ist es eine ideale Chance, um mit dem Predict-to-Earn über das Staking von Green Bitcoin mit Prognosen Kryptowährungen zu gewinnen.

Die Vorverkaufsteilnehmer können ihre Coins am ersten Listungstag auf der Website von Green Bitcoin beanspruchen. Alle anderen erhalten am Donnerstag die Chance, nach dem Ausverkauf endlich doch noch ein paar Token kaufen zu können.

