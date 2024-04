atsec AB Stockholm, Schweden, teilt mit: Wir sind die erste IEEE-autorisierte Testeinrichtung!

IEEE certificate

Wir wurden offiziell als IEEE-autorisierte Testeinrichtung zugelassen. So wird atsec AB Stockholm, Schweden, das erste Unternehmen, das medizinische Geräte nach dem IEEE 2621-Standard testen darf. Weitere Standorte sind atsec Corporation Austin TX, USA und atsec GmbH München, Deutschland.

Die IEEE, oder Institute of Electrical and Electronics Engineers, ist global führend in der Entwicklung von technischen Standards. Deren Autorisierung als Testeinrichtung bescheinigt die zuverlässige Durchführung von strengen Sicherheitsüberprüfungen von medizinischen Geräten gemäß dem IEEE 2621 Standard.

Wichtig ist, dass der IEEE 2621-Standard von der Food and Drug Administration (FDA), der führenden Regulierungsbehörde für medizinische Geräte in den USA, anerkannt wird. Dies beweist, dass die FDA den Standard als ein wertvolles Tool betrachtet, das die Sicherheit von medizinischen Geräten garantiert.

Erwiesene Expertise durch Pilotprojekte

"Wir haben enthusiastisch diese Chance ergriffen, ein Akteur in dieser Domäne zu werden, nachdem die IEEE uns im Juli 2022 das erste Mal kontaktiert hat," sagte Sal La Pietra, President und Gründer von atsec.

"Wir sind sehr stolz auf diesen Erfolg, denn er gründet auf zwei Pilotprojekten, die die IEEE 2621-Standards für das Testen von medizinischen Geräten genutzt haben. So konnten wir unsere Verfahren verfeinern und unsere Expertise bei der Anwendung dieses Standards unter Beweis stellen," fügte Rasma Mozuraite Araby, Managing Director von atsec AB in Stockholm, Schweden, hinzu.

Blick in die Zukunft: Testen von medizinischen Geräten

Mit IEEE-autorisierten Testeinrichtungen in Laboratorien in Schweden, den USA und Deutschland kann atsec seinen Kunden nun eine Suite von Testangeboten bieten, mit denen ihre medizinischen Geräte die erforderlichen Sicherheitsstandards garantiert erfüllen. Wenn Sie nach einem zuverlässigen Partner suchen, der die Sicherheit Ihrer medizinischen Geräte zertifiziert, dann wenden Sie sich noch heute an uns:info@atsec.com Dort können Sie Ihre besonderen Bedürfnisse diskutieren.

Link zum IEEE-Listing:

https://standards.ieee.org/products-programs/icap/programs/medical-devices-cybersecurity/test-labs

Contacts:

Andreas Fabis

Marketing Director

fabis@atsec.com

www.atsec.com