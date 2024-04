57 Prozent der unter 30-Jährigen setzen darauf, dass in absehbarer Zeit Technologien die Klimaprobleme lösen werdenEinladung für Journalistinnen und Journalisten zum Bitkom Digital Sustainability Summit am 10. April Berlin, 03. April 2024Junge Menschen in Deutschland setzen große Hoffnung darin, den...

Den vollständigen Artikel lesen ...