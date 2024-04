Die Reise gen Norden geht weiter. Nach einem starken ersten Quartal mit etlichen neuen Rekordständen von DAX, S&P 500 und Co gibt es zunehmend Anzeichen für eine ebenso erfolgreiche zweite Quartalsphase. Denn neben positiven Wirtschaftsdaten aus den USA heizt auch die anhaltende Euphorie rund um die künstliche Intelligenz die Stimmung unter den Bullen weiter an.DER AKTIONÄR hat sich in der neuen Ausgabe auf 5 Aktien konzentriert, die in der aktuellen Gemengelage bis zum Sommer den Turbo zünden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...