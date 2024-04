Im frühen Handel herrschte am Dienstag noch gute Stimmung an der Börse, was sich aber nicht allzu lange halten sollte. Überraschend gute Wirtschaftsdaten aus den USA führten zu Verunsicherung und der Befürchtung, dass die Zinswende doch noch etwas nach hinten verschoben werden könnte. Da halfen auch vergleichsweise niedrige Inflationsdaten aus Deutschland nicht weiter.Anzeige:Es machte sich eine recht deutliche Abkühlung bemerkbar, welche auch vor der Aktie von TUI (DE000TUAG505) nicht Halt machte. Deren Erholungsbewegung geriet ...

