Der US-Elektroautobauer Canoo steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Gerade einmal 22 Fahrzeuge wurden 2023 verkauft, was weniger als eine Million US-Dollar einbrachte. Deutlich mehr steckte die Firma in den Privatjet des CEO - und das steckt dahinter. Die Geschichte des Elektroautoherstellers Canoo ist, insbesondere aus finanzieller Sicht, mehr als holprig. Nachdem ursprünglich ein vollelektrischer Lifestyle-Van für den Privatgebrauch geplant war, ...

