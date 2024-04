Mary Kay Inc., ein weltweit führendes Unternehmen für die Stärkung der Rolle der Frau und überzeugter Verfechter der Nachhaltigkeit, steht wieder einmal an der Spitze der weltweiten Bemühungen zum Schutz der Ozeane. Die Schönheitsmarke war stolz darauf, auf dem 11.Annual World Ocean Summit Expo, die vom 11. bis 13. März in Lissabon, Portugal, stattfand, teilzunehmen. Als Sponsor der Bronzestufe im zweiten Jahr in Folge demonstrierte Mary Kay als Vertreterin des Privatsektors und durch ihre langjährige Zusammenarbeit mit The Nature Conservancy (TNC) ihr unerschütterliches Engagement für die Förderung einer nachhaltigen blauen Wirtschaft.

Sandra Silva, General Manager of Mary Kay in Portugal shared insights on the crucial need for collaborative efforts in marine conservation and highlighted the impact of incorporating gender perspectives in initiatives tackling climate change challenges and biodiversity loss. (Photo: Business Wire)

Der Annual World Ocean Summit Expo, der von Economist Impact organisiert wurde, versammelte über 200 Experten und ein vielfältiges internationales Publikum, um an bedeutenden Diskussionen, Workshops und "How to"-Sitzungen teilzunehmen. Diese Treffen konzentrierten sich auf umsetzbare Lösungen für einige der dringlichsten ozeanischen Herausforderungen und unterstrichen die Bedeutung von sektorübergreifenden Kooperationsbemühungen.

Sandra Silva, General Manager von Mary Kay Portugal, nahm aktiv an der Podiumsdiskussion mit dem Titel "Developing Blue Nature-based Projects" teil. Silva gab Einblicke in die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen zum Schutz der Meere und hob die Bedeutung der Einbeziehung der Geschlechterperspektive in Initiativen zur Bekämpfung des Klimawandels und des Verlusts der biologischen Vielfalt hervor.

"Mit der Teilnahme von Mary Kay am diesjährigen World Ocean Summit wollten wir nicht nur unser Engagement für den Schutz der Ozeane verstärken, sondern auch die wichtige Rolle der Frauen bei diesen Bemühungen hervorheben", sagte Silva. "Wir glauben, dass unser gemeinsames Handeln heute entscheidend für den Erhalt der Meeresökosysteme ist. Alle Beteiligten verließen das Gipfeltreffen mit einer klaren Vision für neue Synergien, einem Fokus auf umsetzbare Strategien und solide Lösungen, um den Schutz der Ozeane zu verbessern."

Dr. Lizzie Mcleod, Global Ocean Director von The Nature Conservancy, bedankte sich für die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Mary Kay. "Unsere starke Zusammenarbeit ist ein Beweis dafür, wie stark die Kräfte der wissenschaftlichen Gemeinschaft und des privaten Sektors gebündelt werden können, um die Gesundheit der Ozeane zu verbessern. Die Unterstützung von Mary Kay für Initiativen zum Schutz der Meere, einschließlich des Super Reefs-Projekts in Palau, ist ein Beispiel für unsere gemeinsamen Bemühungen, einen gesunden und widerstandsfähigen Ozean zu gewährleisten."

Mary Kay setzt sich seit 37 Jahren durch die Unterstützung von The Nature Conservancy für die Gesundheit der Ozeane und das Bewusstsein für Korallenriffe ein. Zu den jüngsten Projekten gehören die Wiederherstellung des Super Riffs im asiatisch-pazifischen Raum und weitere Projekte auf Hawaii, Palau, den Marshallinseln und Belize. Diese Projekte stehen im Einklang mit der Mission von Mary Kay, nicht nur das Leben der Menschen zu bereichern, sondern auch die Langlebigkeit und Gesundheit der Meeresumwelt für zukünftige Generationen zu sichern.

WUSSTEN SIE?

Mary Kay begann 1987 mit der Unterstützung von The Nature Conservancy (TNC) und hat nun seit mehr als drei Jahrzehnten zu über 100 Naturschutzprojekten auf der ganzen Welt beigetragen.

Als Teil ihrer Mission, das Land und das Wasser der Erde zu erhalten, hat sich TNC zum Ziel gesetzt, bis 2030 4 Milliarden Hektar Ozean zu erhalten einschließlich der Korallenriffe.

Von den mehr als 1.500 Artikeln, die in den OECD-Ländern zum Thema Korallenriffe veröffentlicht wurden, waren 33 der Autoren Frauen. 1

13 bis 24 der Führungspositionen im Bereich der Meereswissenschaften in der EU sind mit Frauen besetzt. 1

90 der Frauen in der Fischerei und Aquakultur sind eher mit weniger gut bezahlter oder unbezahlter Arbeit beschäftigt.1

1 Quelle: https://impact.economist.com/ocean/sustainable-ocean-economy/valuing-women-in-the-blue-economy-for-international-womens-day

