Panda Biotech gab heute bekannt, dass der kommerzielle Betrieb in Panda Hemp Gin, ihrer wegweisenden industriellen Hanfverarbeitungsanlage in Wichita Falls, Texas, offiziell aufgenommen wurde. Das 500.000 Quadratmeter große Gebäude, das sich auf 97 Acres befindet, ist das erste seiner Art und das größte in der westlichen Hemisphäre. Es hat die Kapazität, 10 Tonnen Industriehanf pro Stunde zu Fasern in Textilqualität, Hanf, Kurzfaser/Hanf-Mischung und nährstoffreicher mikronisierter Hanf zu verarbeiten. Es handelt sich um einen abfallfreien Prozess, bei dem jeder Teil des Hanfstängels verwendet wird, und er wird ausschließlich mit 100 Prozent erneuerbarer Energie betrieben, was ihn zu einem Vorzeigebeispiel für Nachhaltigkeit in der Branche macht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240403427064/de/

Panda Hemp Gin is a 500,000-square-foot building situated on 97 acres with the capacity to process 10 metric tons of industrial hemp into textile-grade fiber, hurd, short-fiber/hurd mix, and nutrient-rich micronized hurd per hour. (Photo: Business Wire)

Das Panda Hemp Gin ist voll einsatzfähig, und die Produktion wird in den kommenden Monaten weiter hochgefahren. Im Februar wurde die komplexe Inbetriebnahme von Pandas 600 Meter langer Verarbeitungslinie und drei Meilen pneumatischer Überkopfleitungen, einschließlich aller Ausrüstungen für die Entschalung, Raffination, Mischung, mechanische Baumwollisierung, Verpackung und Lagerung von Hanf sowie das Pressen von Ballen, erfolgreich abgeschlossen.

"Die hochmoderne Hanfverarbeitungsanlage von Panda Biotech ist eine monumentale Errungenschaft und ein Wendepunkt für die Landwirtschaft und die Industrie", sagte Dixie Carter, Präsidentin von Panda Biotech. "Da Forschung und Entwicklung in diesem Bereich weiter voranschreiten, werden Industriehanffasern und Zellulose dazu beitragen, zahlreiche Industrien mit nachhaltigen Zielen und Herausforderungen zu verändern. Der Industriehanf von Panda wird eine zentrale Rolle bei der Befriedigung der bedeutenden globalen Marktnachfrage nach erneuerbaren Verfahren und Produkten spielen."

Industriehanf gilt als einer der vielseitigsten verfügbaren Rohstoffe mit einer unübertroffenen Vielfalt an Verwendungsmöglichkeiten. Panda Hemp Gin wird sich auf die Bereitstellung von fünf Hauptproduktlinien aus Hanf konzentrieren, darunter mechanisch baumwollisierte Fasern, entschorfte Fasern, Schäben (Zellulose), Kurzfaser/Häcksel-Mischungen und nährstoffreicher mikronisierter Hanfstaub. Die unzähligen Anwendungsmöglichkeiten für jedes Produkt sind breit gefächert und reichen von Verbraucher- und Industrietextilien, Vliesstoffen, Papierprodukten, Biokunststoffen, Biokraftstoffen, Tiereinstreu, Glasfaserersatz bis hin zu Baumaterialien wie Hanfbeton, Mulch, Dämmstoffen und mehr.

Mit der Verpflichtung zur Rückverfolgbarkeit und der Verarbeitung von ausschließlich in den USA angebautem Hanfstroh sowie der Bereitstellung eines erstaunlichen Pay-to-Grow-Programms ist die Partnerschaft von Panda mit der amerikanischen Landwirtschaft das Herzstück des Unternehmens. Industriehanf bietet den Erzeugern eine Vielzahl von Vorteilen, denn es ist wissenschaftlich erwiesen, dass er die CO2-Emissionen minimiert und pro Hektar mehr absorbiert als jede andere Forst- oder Nutzpflanze. Darüber hinaus benötigt Hanf deutlich weniger Wasser als die meisten anderen Nutzpflanzen, bietet eine hervorragende Bodensanierung und benötigt nur minimale Düngemittel, Pestizide und Herbizide. Panda sucht aktiv nach Produzenten für sein Pay-to-Grow-Programm für diese Ernte und nach Landwirten, die möglicherweise noch Stroh oder Fasern aus früheren Ernten oder aus der Anbausaison 2024 haben. Interessierte Erzeuger können sich über die Website pandabiotech.com an Panda wenden.

"Die enormen Ausmaße des Geländes, die eine Verarbeitung von mehr als 22.000 Pfund Hanfstroh pro Stunde ermöglichen, machen diese industrielle Hanfverarbeitungsanlage einzigartig", sagte Scott Evans, Chief Operating Officer von Panda Biotech. "Unser Stroh wird direkt von unseren Anbaupartnern in Texas und den umliegenden Staaten bezogen und durch unseren Entschalungsprozess innerhalb von Minuten in verpackte Produkte umgewandelt, die für den Einzelhandel oder nachgelagerte Produktionsanwendungen bereit sind. Die Verarbeitungsanlagen und die Infrastruktur von Panda sind wirklich erstklassig."

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pandabiotech.com und folgen Sie uns unter @pandabiotech auf Facebook, Instagram, X und LinkedIn.

ÜBER PANDA BIOTECH

Das Privatunternehmen Panda Biotech, LLC mit Sitz in Dallas, Texas, ist ein Vorreiter in der aufstrebenden US-Industrie für Industriehanffasern und -schäben, die zu 100 Prozent in amerikanischem Besitz sind, angebaut und verarbeitet werden. Die Führungskräfte von Panda Biotech verfügen über umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung, Finanzierung, dem Bau und dem Betrieb großer Infrastrukturanlagen im Bereich der sauberen Energie. Sie haben 22 Projekte mit einem Investitionsvolumen von etwa 12 Milliarden Dollar entwickelt. Das erste Projekt von Panda Biotech, das Panda Hemp Gin, ist eine Partnerschaft mit Aka-Ag, LLC, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Southern Ute Indian Tribe Growth Fund. Die Anlage befindet sich in Wichita Falls, Texas. Es handelt sich um die größte industrielle Hanfverarbeitungsanlage ihrer Art in der westlichen Hemisphäre.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240403427064/de/

Contacts:

Beth Gebhard

SVP, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

beth.gebhard@pandabiotech.com