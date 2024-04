Kapstadt, Südafrika (ots/PRNewswire) -Vantage (oder "Vantage Markets") (https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_661629&affid&gclid=%5bgclid%5d&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=awareness&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_awareness_text_tv_gy2), die Multi-Asset-Handelsplattform für Differenzkontrakte (CFD) auf Devisen, Rohstoffe, Indizes und Aktien, hat eine engere Partnerschaft mit der beliebten Charting-Plattform TradingView (https://www.vantagemarkets.com/trading-platform/tradingview/?cxd=51395_672825&affid=&gclid=%5Bgclid%5D&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=awareness&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_awareness_text_tv_gy2) bekannt gegeben und damit eine Broker-Integration abgeschlossen, die Händlern einen verbesserten Komfort und einfacheren Zugang zum Handel direkt auf der Website von TradingView bietet.Die Integration ermöglicht Vantage-Kunden aus den Regionen* mit Serviceverfügbarkeit, bequem auf den Web- und Desktop-Plattformen von TradingView zu handeln, bei vollem Zugriff auf die Tools und Charts von TradingView. Diese Funktion ist für den CFD-Handel mit verschiedenen Instrumenten verfügbar, darunter Devisen, Gold, Öl, Indizes, Aktien, ETFs, Anleihen und andere.Kunden können ihre Vantage TradingView-Konten eröffnen und diese mit ihren TradingView-Benutzerprofilen verknüpfen, um mit dem Handel zu beginnen.Neben einer eigenen Broker-Profilseite auf der Tradingview-Website eröffnet diese Partnerschaft eine weitere Möglichkeit für Vantage, mit seinen Kunden zu interagieren, indem es lehrreiche Handelsartikel und Marktanalysen bereitstellt."Wir freuen uns, erneut mit TradingView zusammenzuarbeiten und deren Charting- und Analysetools auf unseren Handelsplattformen bereitzustellen", so Ted Odigie, Head of Sales bei Vantage Africa. "Tradingview ist eine vertrauenswürdige Marke für mehr als 50 Millionen Trader weltweit, darunter auch unsere Kunden.""Mit dieser Broker-Integration sind wir nun dazu in der Lage, unsere Kunden dort zu erreichen, wo sie handeln - egal, ob sie unsere Plattformen oder die Web-Plattform von Tradingview nutzen. Zugleich vereinfachen wir das Handeln und liefern ihnen wertvolle Markterkenntnisse."*Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Besuchen Sie diesen Link (https://www.vantagemarkets.com/trading-platform/tradingview/?cxd=51395_672825&affid=&gclid=%5Bgclid%5D&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=awareness&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_awareness_text_tv_gy2) für weitere Informationen.Informationen zu VantageVantage (https://www.vantagemarkets.com/?cxd=51395_661629&affid&gclid=%5bgclid%5d&utm_source=tmbtpr01&utm_medium=prelease&utm_campaign=awareness&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtpr01_prelease_awareness_text_tv_gy2) ist ein Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, einschließlich Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.Vantage mehr als nur ein Broker. Mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung bietet Vantage ein vertrauenswürdiges Trading-Ökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App (https://vfxapp.onelink.me/UxDH/pr4pt07f) und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es den Kunden ermöglicht, Handelschancen wahrzunehmen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantagehttp://www.vantagemarkets.com/Informationen zu TradingviewTradingView ist eine weltweit bekannte Charting-Plattform und eine lebendige Community, die von über 50 Millionen Tradern rund um den Globus genutzt wird. TradingView bietet seinen Nutzern erstklassige Charting-Tools, Live-Marktdaten, einen umfassenden Satz an Analysefunktionen und Handelsintegrationen mit ausgewählten Partnern.Es ist ein einzigartiger Raum, in dem Marktenthusiasten an einem Ort Charts erstellen, chatten und handeln können. Ob Sie ein Forex-Händler sind, der den dxy-Index verfolgt, oder ein Value-Investor, der mit einem Aktien-Screener nach versteckten Perlen sucht - TradingView bietet Vorteile und Nutzen für jeden.Neben einem erstklassigen Benutzererlebnis bietet TradingView Lösungen für Unternehmen, einschließlich Werbung, Nachrichtenpartnerschaften, Markt-Widgets, Charting-Bibliotheken und Broker-Integrationen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2361639/Image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-bietet-seinen-kunden-mit-der-tradingview-broker-integration-mehr-komfort-und-zusatzliche-handelsoptionen-302107919.htmlPressekontakt:Gwyneth Yeo,Gwyneth.Yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089257/100917818