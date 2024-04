Die Preise für Öl, Benzin und Diesel sind wieder auf dem Vormarsch. Das spricht für den Einstieg in europäische Ölwerte, die vor allem im Vergleich zur US-Konkurrenz deutlich unterbewertet sind. Die Weltkonjunktur präsentiert sich robuster als erwartet. In den USA stieg der ISM-Einkaufsmanagerindex erstmals seit 16 Monaten auf einen Wert über 50, was einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung signalisiert. Das deutet auf eine steigende Ölnachfrage. ...

