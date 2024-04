Goldman Sachs, eine der führenden Banken an der Wall Street, sieht sich mit Vorschlägen für strukturelle Veränderungen in ihrer Führungsriege konfrontiert. Einflussreiche Berater empfehlen, die gegenwärtig in Personalunion ausgeführten Rollen des CEO und Vorsitzenden, die von einer einzigen Person geleitet werden, zu trennen. Diese Empfehlung wird mit der Notwendigkeit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...