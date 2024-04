Pressemitteilung der EPH Group AG:

Schweizer Alexander Lühr wird neuer Vorstand - Jürgen Geisler wechselt in den Aufsichtsrat

Alexander Lühr (50) wird neuer Vorstand der EPH Group AG. Der Aufsichtsrat der EPH Group AG hat Alexander Lühr mit Wirkung zum heutigen Tag zum neuen Vorstand bestellt. Er folgt damit auf den bisherigen Vorstand Jürgen Geisler, der in den Aufsichtsrat wechselt. Diesen Wechsel in der Zusammensetzung des Aufsichtsrates hat die gestrige Hauptversammlung der Wiener EPH Group AG beschlossen. In der darauffolgenden Aufsichtsratssitzung wurde Jürgen Geisler zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt.

Als Sohn einer Schweizer Hoteliers Familie ...

