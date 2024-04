Nach dem Rücksetzer zum Wochenauftakt hat der Dax am Mittwoch wieder in den Vorwärtsgang geschaltet. Besser als erwartet ausgefallene Inflationsdaten aus der Eurozone sorgten ebenso für leichten Auftrieb wie die Erholung an den US-Börsen. Für einen echten Befreiungsschlag hat es aber noch nicht gereicht. Die Zugewinne im deutschen Leitindex hielten sich in Grenzen. So stand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...