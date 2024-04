Kombination aus Innovation und Performance mit dem neu gelisteten CF Crypto Momentum ETP

Der CF Crypto Momentum (CFMM) ETP wurde letztes Jahr in der Schweiz von Crypto Finance Asset Management in Zusammenarbeit mit Vinter, einem führenden Anbieter von Indizes für digitale Vermögenswerte, lanciert.

Er steht für innovative Anlagestrategien im sich schnell entwickelnden Kryptomarkt. Der CFMM ETP, ein Smart-Beta-Produkt, nutzt einen Momentum-basierten Investmentansatz mit einem starken quantitativen Fokus und zielt auf digitale Vermögenswerte ab, die in jüngster Zeit eine starke Performance sowohl in Bezug auf die Preisdynamik als auch auf die zugrunde liegende Aktivität gezeigt haben, Can-Luca Köymen, Portfolio Manager Crypto Assets bei Crypto Finance (Asset Management), erklärt, wie die innovative Methodik des CFMM ETPs über die vorherrschenden dynamischen Strategien hinausgeht und eine zusätzliche Ebene der Strategiediversifikation innerhalb desselben Produkts bietet.

Der Momentum ETP ist nun seit mehr als 9 Monaten live - wie sieht die bisherige Bilanz aus?

«Die ersten Monate waren ein Erfolg. Die Performance des ETP war im Vergleich zu ähnlichen Benchmarks gut. Auch das Feedback von Kollegen und anderen Experten im Bereich der digitalen Vermögenswerte war sehr positiv -alles in allem also ein sehr vielversprechender Start.»

Can-Luca Köymen, Portfolio Manager Crypto Assets

Was sind die Kernkonzepte hinter dem Algorithmus, der das Portfolio des Momentum ETP bestimmt?

«Die Kernkonzepte hinter dem Algorithmus, der das Portfolio des Momentum ETP bestimmt, basieren auf dem VCFMOM-Index, einem Smart-Beta-Index. Er nutzt eine Momentum-Investitionsstrategie mit einem starken quantitativen Fokus, die auf digitale Vermögenswerte mit einer starken jüngsten Performance in Bezug auf Preisbewegungen und zugrunde liegende On-Chain-Aktivitäten abzielt. Der Index wurde unter Verwendung eines akademischen, datengesteuerten Ansatzes entwickelt.»

Can-Luca Köymen, Portfolio Manager Crypto Assets

Was macht den Ansatz des CFMM ETP einzigartig?

«Er ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Der CFMM ETP ist der erste Krypto-ETP, der On-Chain-Aktivitätsdaten oder das, was wir auch "fundamentales Adoptionsmomentum" nennen, in seinen Konstruktionsalgorithmus einbezieht. Dadurch wird sichergestellt, dass der Index in die Krypto-Assets investiert, die das schnellste und robusteste Adoptionswachstum aufweisen, welches über die reine Preisaktion hinausgeht. Dieser kombinierte Ansatz führt zu einer neuartigen Indexmethodik, die tiefer geht als bestehende dynamische Strategien und bietet zusätzlich ein Mass an strategischer Diversifikation innerhalb ein und desselben Produkts.»

Can-Luca Köymen, Portfolio Manager Crypto Assets

Wie stellen Sie sicher, dass Sie mit der dynamischen Natur digitaler Vermögenswerte Schritt halten?

«Der CFMM ETP wird monatlich neu gewichtet. Dadurch ist das Produkt selbst sehr anpassungsfähig und kann sich immer den neuesten und stärksten Trends bei digitalen Vermögenswerten anpassen.»

Can-Luca Köymen, Portfolio Manager Crypto Assets

Für welchen Anlegertyp ist der CFMM ETP gedacht?

«Der CFMM ETP richtet sich an Investoren, die nachdiversifiziertem und professionell verwaltetem Krypto-Exposure suchen. Ausserdem eignet er sich für alle Investoren, die an einen quantitativen Investmentansatz glauben und am Wachstum von Krypto-Assets mit robuster Adoption und starken Trends teilhaben möchten, während gleichzeitig Diversifikation und Risikokontrolle gewährleistet sind.»

Can-Luca Köymen, Portfolio Manager Crypto Assets

Wenn Sie mehr über Crypto Finance und unsere Produkte und Dienstleistungen im Bereich der digitalen Vermögenswerte, einschließlich des CF Crypto Momentum ETP, erfahren möchten, besuchen Sie bitte www.crypto-finance.com oder kontaktieren Sie uns unter assetmanagement@crypto-finance.com.