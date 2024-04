© Foto: Arne Dedert/dpa



Gute Wirtschaftsfaten und Stimmungsindikatoren schüren die Sorgen, ob die Fed wirklich schon im Juni die Zinsen senken wird. Die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag dürften zeigen, wo die Reise hingeht.Anleger halten sich vor den wichtigen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag bedeckt, der DAX zeigt sich kurz vor Börseneröffnung am Donnerstag kaum verändert. Sollten die Zahlen besser als erwartet ausfallen, könnten sich die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die Federal Reserve zerschlagen, und die Korrektur seit Anfang April dürfte sich fortsetzen. Neues von der Fed Fed-Chef Jerome Powell betonte, dass auch die stärker als erwartet ausgefallenen Inflationszahlen den Kurs der Fed zu …