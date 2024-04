Nach dem Fehlstart (-1,1%) zum Monatsauftakt konnte sich der DAX am gestrigen Mittwoch stabilisieren und 0,5% auf 18.368 zulegen. Rückblick: Während der deutsche Leitindex am Dienstag noch bis auf 18.276 zurückgefallen war, setzten die Notierungen gestern zu einer kleinen Gegenreaktion an. Bei 18.282 und damit auf dem Tagestief gestartet (Vortagsschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...