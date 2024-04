EQS-Media / 04.04.2024 / 09:30 CET/CEST

Wien, 04. April 2024 - Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG) gab bekannt, dass Dr. Mohamed Chemloul seit Anfang März als Group Chief Technology Officer im Unternehmen tätig ist. In seiner Position als neuer Group Chief Technology Officer (CTO) ist Dr. Chemloul für alle Technologielösungen der Gruppe verantwortlich, einschließlich der Entwicklung und Umsetzung von Technologiestrategien, die in enger Zusammenarbeit mit den kaufmännischen Teams auf die allgemeinen Geschäftsziele abgestimmt sind. Dr. Chemloul ist eine Führungskraft mit Fachwissen in der High-Tech-Branche, spezialisiert auf Konsumelektronik und Halbleiter. Er verfügt über Erfahrungen in den Bereichen sichere Zahlungslösungen, E-governement, IoT und digitale Online-Dienste. Er hat für zahlreiche Unternehmen gearbeitet, unter anderem als Führungskraft bei NXP Semiconductors, wo er weltweit die digitale Markteinführung leitete, die Kundenzufriedenheit steigerte und für die Forschung und Entwicklung von sicheren Softwarelösungen verantwortlich war. Zuvor leitete er bei Philips Consumer Electronics die Architektur und Lösungen für digitale Videoprodukte und forschte an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften im Bereich "X-Ray Vision". Manolis Kontos, CEO unserer Gruppe, sagte: "Wir heißen Dr. Mohamed Chemloul herzlich willkommen, der sich unserem Managementteam anschließt, um den sehr wichtigen Teil der technologischen Innovation unserer Gruppe zu übernehmen. Wir sind zuversichtlich, dass das Wissen und die umfangreiche Erfahrung, die er mitbringt, wesentlich dazu beitragen werden, einen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen und unsere ehrgeizigen Wachstumspläne zu unterstützen." Dr. Mohamed Chemloul ### ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Technologieunternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement für den Finanz-, Regierungs- und Privatsektor. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 2.700 Mitarbeiter und ist an der Athener und Wiener Börse notiert (ACAG). Ansprechpartnerin: Theoni Dimopoulou, Leiterin Unternehmenskommunikation und Marketing der Gruppe

