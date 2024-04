EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

USU bietet Starterpaket für professionelles IT-Service-Management



04.04.2024 / 09:41 CET/CEST

Möglingen, 04. April 2024 Die Implementierung und der Betrieb eines leistungsfähigen IT-Service-Managements (ITSM) muss weder langwierig noch teuer sein. Ab sofort bietet USU mit dem ITSM-Starterpaket einen raschen Einstieg in ein professionelles IT Service Management. Vor allem mittelständische Unternehmen profitieren damit von der Planungs- und Budgetsicherheit. Das Einstiegspaket umfasst neben der Beratung und Schulungen das Einrichten von USU Service Management mit den Modulen Incident & Service Request Ticketing, einem Benutzer-Management sowie einem Schnittstellen-Werkzeug in einer SaaS-Umgebung zum attraktiven Festpreis. Dabei stellen Unternehmen ihre Organisations- und Stammdaten sowie Schnittstellen zum Active Directory zur Verfügung und die erfahrenen USU-Berater übernehmen den Rest. Die Implementierung dauert nur 5 Wochen. Flexible Erweiterungen des genannten Funktionsumfangs bzw. eine Installation "On Premises" sind jederzeit zu angepassten Konditionen möglich. Näheres über das ITSM-Starterpaket erfahren Interessenten auf der USU-Website . "In unsicheren Zeiten ist die Investition in ITSM-Projekte kein Luxus, sondern eine Überlebensstrategie für Unternehmen, um Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. Ein pragmatischer, schrittweiser Ansatz, angefangen mit einem ITSM-Starterpaket, ermöglicht schnelle Erfolge und legt den Grundstein für eine digitale Zukunft", betont Achim Rudolph, Senior Vice President von USU. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: http://www.usu.com

Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: Thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com





