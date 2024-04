Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestern veröffentlichten Inflationsdaten für Österreich bleiben über der vier-Prozent-Marke und somit auf hohem Niveau, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit einer Teuerungsrate von 4,2% im März gehöre Österreich zu den Ländern mit den höchsten Inflationsraten im Euroraum. Zum Vergleich, unsere deutschen Nachbarn verzeichnen lediglich einen Preisanstieg von 2,2% im März, was der tiefste Stand seit drei Jahren darstellt, so Oberbank. Ausschlaggebend für die niedrige Inflation in Deutschland seien billige Energie sowie Nahrungsmittel. ...

