Kia hat in China mit der Produktion des EV5 für den Export begonnen. Das neue Elektromodell auf Basis der Plattform E-GMP wurde bisher nur in China angeboten und wird nun auch exportiert - sowohl als Links- als auch als Rechtslenker. Erste Exportmärkte sind Thailand und Australien. Bereits im März wurde das Modell auf der Bangkok International Motor Show in Thailand ausgestellt und erste Preise genannt - in Thailand ist der EV5 wie erwartet etwas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...