HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Traton vor den am 26. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal von 41 auf 43 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Nach dem Rekordjahr 2023 des Nutzfahrzeugherstellers dürfte dieser seinen Erfolgskurs fortsetzen, allerdings mit bestimmten Einschränkungen im ersten Quartal, schrieb Analyst Fabio Hölscher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem Scania dürfte stark ins Jahr gestartet sein. Navistar sei dagegen offenbar von Lieferkettenproblemen belastet, die wohl aber in den nächsten Quartalen behoben werden dürften./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2024 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000TRAT0N7

