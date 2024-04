SEATTLE - Der Online-Einzelhandelsriese mit Sitz in Seattle hat in seiner Clouddienst-Sparte, welche eine Schlüsselrolle für das eigene Handelsgeschäft sowie das von Drittanbietern spielt, verschiedene Stellen abgebaut. Von den Kürzungen sind Positionen im Vertrieb, Marketing, globale Services und das Team für physische Geschäftstechnologie betroffen. Interne E-Mails, die an die Presse gelangten, bestätigen dies. Der Konzern begründet die Entscheidung damit, Überschneidungen im Personalbestand zu reduzieren und auf strategische Schlüsselbereiche zu fokussieren, die besonders wirkungsvoll seien. Trotz der Entlassungen soll in anderen Bereichen die Einstellung von Tausenden von Mitarbeitern fortgesetzt werden, während intern nach Umsetzungsmöglichkeiten für betroffene Angestellte gesucht wird. Es scheint, als sei der harte Einschnitt Teil einer größeren [...]

Hier weiterlesen