SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD erweitert sein Angebot von New Energy Vehicles (NEVs) laufend. Bald soll es auch einen elektrifizierten Pickup geben. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) plant, noch in diesem Jahr ihren ersten elektrifizierten Pickup auf den Weltmarkt...

Den vollständigen Artikel lesen ...