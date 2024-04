News von Trading-Treff.de JP Morgan mit bullischer Flagge plus DAX (Setupplanung) Der Tageschart von JP Morgan sieht weiterhin sehr bullisch aus. Hier ergibt sich durchaus eine Tradingchance, bevor am 12. April die Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht werden. Wichtige Details dazu bespreche ich in meiner heutigen Sendung. Dort geht es auch um die Zurückhaltung der Konsumenten und wie sich dies auf den entsprechenden Sektor ETF auswirkt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...