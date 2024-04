Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet wurden im März sowohl im Euroraum als auch in den USA die Leitzinsniveaus unverändert beibehalten, so die Experten von Union Investment.Die Europäische Zentralbank und die US-FED möchten die weitere Preisentwicklung zunächst genau beobachten. Es sei zuletzt marktseitig einiges an Zinssenkungspotenzial ausgepreist worden. Dennoch seien im März leichte Renditerückgänge an den Staatsanleihemärkten zu beobachten gewesen. An den globalen Aktienmärkten habe sich der Aufschwung unvermindert fortgesetzt, zahlreiche Börsen hätten neue historische Höchststände erreicht. ...

