Aufmerksame AKTIONÄR-Leser wissen: Der Hightech-Kabel-Spezialist NKT ist ein (geheimer) Gewinner der voranschreitenden Energiewende rund um den Globus. Um die steigende Nachfrage nach den Produkten weiter befriedigen zu können, steckt das Unternehmen weitere Gelder in den Ausbau der Fertigungskapazitäten.Konkret nimmt NKT rund 100 Millionen Euro in die Hand, um die Fertigungskapazitäten für Mittelspannungskabel in den Werken in Asnaes (Dänemark), Falun (Schweden, vor Kurzem erst Austragungsstätte ...

