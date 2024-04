© Foto: picture alliance / YONHAPNEWS AGENCY | Yonhap



Die am Freitag anstehenden Zahlen des Chip- und TV-Riesen Samsung können Anlegern einen Hinweis darauf geben, ob die Chip-Talfahrt endlich beendet ist. Die Hoffnung besteht.Samsung Electronics könnte den Gewinn im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr fast verneunfacht haben, nachdem sich die Halbleiterpreise wieder etwas von ihrem Einbruch erholt haben. Ausgelöst hatte den Rückgang eine schwere Flaute in der Chipindustrie. Der operative Gewinn des weltgrößten Herstellers von Speicherchips und Fernsehern wird für das am 31. März endende Quartal auf 5,7 Billionen Won (4,24 Milliarden US-Dollar) geschätzt, so der Durchschnitt einer LSEG SmartEstimate-Umfrage unter 27 Analysten. Sollte dies …