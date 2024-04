ARK Invest hat am Mittwoch bemerkenswerte Veränderungen in ihrem Portfolio vorgenommen, wobei die Technologie- und Biotech-Bereiche im Fokus standen. Das größte Volumen betraf den Verkauf von Aktien des Kommunikationsunternehmens Twilio Inc., was einen Verlust von 7,52 Millionen Dollar für drei ARK-Fonds darstellte. Andererseits wurde in der Cloud-Computing-Firma Datadog Inc. investiert, was den Kauf von Aktien im Wert von etwa 1,87 Millionen Dollar über den ARKW-Fonds umfasst. Dies unterstreicht das anhaltende Interesse von ARK an diesem Sektor.

Weitere bedeutsame Käufe betrafen das soziale Netzwerk Pinterest Inc. und die Genomics-Firma Personalis Inc., dabei erhöhte ARK seine Beteiligung um jeweils 945.875 Dollar und 41.357 Dollar. Im Zuge der Strategieanpassung wurden außerdem Anteile des Automatisierungssoftwareanbieters UiPath Inc. verkauft. Die Aktivitäten [...]

