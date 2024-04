Die Cameco-Aktie (WKN: 882017) legte am Mittwoch um +5% zu und beendete den Handelstag mit einem Kurs von knapp 50 US$ auf einem neuen Jahreshoch. Damit ist das Allzeithoch von 52 US$ aus dem Jahr 2007 nur noch einen Katzensprung entfernt. Was macht das Papier des kanadischen Uranproduzenten so unglaublich erfolgreich und wie weit kann die Kursrallye noch gehen? Cameco vorgestellt Cameco (Canadian Mining & Energy Corporation) mit Sitz in Saskatoon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...