Aktuell steht die Nike-Aktie bei 83,7 € und verzeichnet damit binnen einer Woche eine marginale Veränderung von nur 0,26%. Dieser stagnierende Börsenwert steht in starkem Kontrast zu der spektakulären Eröffnung von Nikes neuem "World of Flight"-Standort in Peking. Der vierstöckige Verkaufstempel mit seinen 1.000 Quadratmetern zelebriert besonders die Basketball-Marke Jordan ...

