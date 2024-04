Ethereum: Steigt der Kurs auf 5.000 Dollar? On-Chain-Daten machen Hoffnung

Der Ethereum-Kurs ist wie erwartet seit der Implementierung des Dencun Upgrades eingebrochen. Nachdem die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung im Vorfeld vom Hype um das Upgrade profitiert hat, ist es anschließend zu einem Sell the News-Effekt gekommen. Vom Abverkauf hat sich der Kurs noch nicht wirklich erholt, sodass ETH inzwischen bei 3.300 Dollar notiert. Während einige vermuten, dass Solana die große Ethereum-Rallye verhindern könnte, zeigen On-Chain-Daten ein anderes Bild. Abschreiben sollte man ETH also keinesfalls.

Ethereum-Ökosystem wächst

Egal welche Kennzahlen man heranziehen will, das Ethereum-Ökosystem wächst. Allein die Anzahl der aktiven Wallets im 7-Tages-Schnitt ist im März auf über 600.000 gestiegen, was einem Plus von mehr als 50 % gegenüber Anfang Dezember letzten Jahres entspricht. Auch die Zahl der aktiven Wallets auf Monatssicht und die Anzahl der Transaktionen haben im März den höchsten Wert in den letzten 12 Monaten erreicht.

(Ethereum On-Chain-Daten - Quelle: The Block)

Auch das Transaktionsvolumen und die Anzahl neuer User sind im März explodiert. Ein Blick auf die ETH-Burn- und Emmissionsrate zeigt auch, dass es immer mehr deflationäre Tage gibt, an denen mehr ETH geburnt werden als in Umlauf kommen. Hält diese Entwicklung langfristig, kann sich das natürlich auch bullish auf den Kurs auswirken.

Zwar ist es in der letzten Woche zu einem Einbruch bei den Transaktionen und Nutzerzahlen gekommen, das ist bei der aktuellen Korrektur am Markt aber keine große Überraschung und betrifft auch andere Blockchains. Alles in allem geht die Tendenz zwar immer mehr in Richtung Solana, da die Transaktionsgebühren dort deutlich niedriger sind, allerdings wächst der Krypto-Sektor im Gesamten, sodass ein Wachstum beider Blockchains durchaus möglich und auch wahrscheinlicher ist. Einem Anstieg auf 5.000 Dollar sollte also nichts im Weg stehen.

(ETH-Kursentwicklung im letzten Jahr - Quelle: Coinmarketcap)

Das Dencun Upgrade war auch nur ein weiterer Schritt in Richtung Skalierbarkeit für Ethereum. Zwar wurden im ersten Step nur Transaktionen auf Layer-2-Lösungen deutlich günstiger, mittel- bis langfristig ist aber geplant, auch auf der Main Chain die Kosten zu senken und die Geschwindigkeit zu erhöhen, weshalb Analysten auch weiterhin optimistisch bleiben, dass Ethereum wettbewerbsfähig bleibt.

Als älteste Blockchain, die Smart Contracts und viele Möglichkeiten im DeFi-Bereich bietet, entscheiden sich aufgrund des großen bestehenden Ökosystems auch weiterhin viele Entwickler und Nutzer für Ethereum, trotz der hohen Kosten. Jenseits des DeFi-Sektors bleiben aber auch Meme Coins ein wichtiger Punkt, der sowohl für ein hohes Transaktionsvolumen als auch für Millionen von Nutzern sorgt. Die Coins, die oft innerhalb kürzester Zeit Renditen von tausenden Prozent einbringen können, ziehen viele Trader an, wobei derzeit vor allem der neue $DOGE20 zu den großen Hoffnungsträgern im Ethereum-Ökosystem gehört.

Jetzt mehr über $DOGE20 erfahren.

$DOGE20: Der beliebteste Meme Coin auf Ethereum?

Bei Dogecoin20 handelt es sich um eine Art "2.0-Version" von Dogecoin, da der neue Coin DOGE in vielen wichtigen Punkten überlegen ist. Das Tokenangebot ist begrenzt und nicht inflationär aufgebaut und als ERC-20-Token, der auf Ethereum basiert, ist $DOGE20 deutlich umweltfreundlicher als das Original. Außerdem ist der neue Coin mit einer Staking-Funktion ausgestattet, bei der die APY (jährliche Rendite) dynamisch berechnet wird und von der Größe des Staking Pools abhängt. Derzeit liegt die APY noch bei über 60 %, weshalb sich die meisten Käufer bereits dazu entschieden haben, ihre Token zu staken.

($DOGE20 Token-Vorverkauf - Quelle: Dogecoin20-Website)

$DOGE20 ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und wird am Doge Day, dem 20. April, an den Kryptobörsen gelistet. Bis dahin haben Interessenten noch die Möglichkeit, zum Vorverkaufspreis einzusteigen. Innerhalb kürzester Zeit wurden Token im Wert von mehr als 10 Millionen Dollar verkauft, wovon der Großteil bereits im Staking Pool gebunden ist, weshalb Analysten davon ausgehen, dass der $DOGE20-Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell um ein Vielfaches steigen könnte und bereits Kursziele ausgesprochen haben, die weit über dem 20-fachen des aktuellen Voverkaufspreises liegen.

Jetzt $DOGE20 im Presale kaufen.



