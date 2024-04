Nach Book of Meme und Slerf: Jetzt explodiert dieses Solana ICO

Book of Meme (BOME) hat nicht nur einen Raketenstart hingelegt, sondern auch einen neuen Trend gesetzt. Der Solana-basierte Meme Coin ist nach einem kurzen Initial Coin Offering (ICO) beim Launch durch die Decke gegangen und hat innerhalb von zwei Tagen die Milliarden Dollar Marke überschritten - schneller als PEPE und je ein Meme Coin zuvor. Seitdem ist ein Hype um ICOs auf Solana ausgebrochen, wobei BOME kein Einzelfall war. Auch mit Slerf hat ein Meme Coin auf Solana nach einem kurzen Vorverkauf Gewinne von tausenden Prozent innerhalb kürzester Zeit ermöglicht und mit Slothana ($SLOTH) steht bereits das nächste Projekt in den Startlöchern, bei dem das gelingen könnte.

Solana ICOs: Unglaubliches Gewinnpotenzial

Initial Coin Offerings sind Gelegenheiten, eine neue Kryptowährung noch vor dem Listing an den Kryptobörsen zu einem Fixpreis zu kaufen. Erst nach dem Handelsstart an den Exchanges schwankt der Kurs durch Angebot und Nachfrage. Zieht ein Coin während dem Vorverkauf viel Aufmerksamkeit auf sich, stehen die Chancen gut, dass der Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell steigt, wenn auch diejenigen investieren, die das ICO verpasst haben. Im Fall von Book of Meme konnten diejenigen, die sich am ICO beteiligt haben, ihr Kapital innerhalb von zwei Tagen mehr als verhundertfachen.

Book of Meme Kursentwicklung

Natürlich schafft nicht jeder Coin einen Start wie Book of Meme, da Milliarden Dollar Meme Coins eher die Ausnahme als die Regel sind, aber auch mit Slerf konnten diejenigen, die schon im Vorverkauf eingestiegen sind, innerhalb weniger Stunden Renditen von tausenden Prozent erzielen. Ein Anstieg nach dem Listing ist in den meisten Fällen zu beobachten, auch wenn nicht jeder Coin gleich um das 100-fache steigt. Mit Slothana ($SLOTH) kommt nun der nächste Meme Coin, bei dem die Zahlen darauf hindeuten, dass es sich um eine Gelegenheit handeln könnte, x50 - x100 Gewinne zu erzielen.

Slothana explodiert schon vor dem Launch

Auch bei Slothana haben Anleger jetzt die Möglichkeit, sich am ICO zu beteiligen und wer ein Gespür für die Zahlen am Meme Coin Markt hat weiß, dass bei $SLOTH alles darauf hindeutet, dass es sich um den nächsten großen Coin im Solana-Ökosystem handeln könnte. Das zeigt sich daran, dass der Vorverkauf erst seit einer Woche läuft und inzwischen mehr als 7,5 Millionen Dollar umgesetzt wurden. Ein so großes Interesse schon im Presale deutet auf eine Kursexplosion nach dem Launch hin, da viele Investoren lieber warten, bis der Coin auch wirklich an den Kryptobörsen gelistet wird, um das Risiko eines Rug Pulls zu vermeiden.

Slothana ICO

Wer am Vorverkauf teilnehmen möchte, kann von einer selbstverwalteten Wallet wie Phantom SOL an die auf der Website angegebene Adresse senden. Im Gegenzug erhält man beim Launch 10.000 $SLOTH pro SOL, noch bevor diese an den Kryptobörsen gelistet werden. Alternativ kann man auch das Widget auf der Website nutzen, um am Vorverkauf teilzunehmen. Das Team hinter Slothana hat zwar noch keinen Launch-Termin bekannt gegeben, aufgrund der hohen Nachfrage könnte der Vorverkauf aber schon bald enden, da man den aktuellen Hype wahrscheinlich auch für einen erfolgreichen Launch nutzen wird, sodass es sich bei $SLOTH durchaus um den nächsten Meme Coin handeln könnte, der Renditen von tausenden Prozent ermöglicht.

