Krypto-Experte verrät seine Favoriten für die Zeit nach dem Halving

Am 20. April steht das nächste Bitcoin-Halving bevor, ein Ereignis, das traditionell als Vorläufer für die einsetzende bullische Phase im Kryptomarkt gilt. Experten prognostizieren, dass nach diesem Halving der Markt bis Anfang 2025 in einen sogenannten Superzyklus eintreten könnte, eine Phase, die von besonders starkem Wachstum gekennzeichnet ist. Aktuell zeigen sich Bitcoin und andere Kryptowährungen in einer Konsolidierungsphase, die typischerweise diesem Zykluspunkt vorausgeht.

Bitcoin Halving Countdown, Quelle: https://watcher.guru/bitcoin-halving

Der Bitcoin-Preis liegt derzeit bei 65.660 Dollar, etwa 12 Prozent unter seinem Höchststand, während die Gesamtmarktkapitalisierung auf 2,448 Billionen Dollar gesunken ist, nachdem sie zuvor die Marke von 2,8 Billionen Dollar erreicht hatte.

Experte gibt Tipps für Zeit nach dem Halving

Michaël van de Poppe, ein renommierter Krypto-Experte mit über 710.000 Followern auf X, hat kürzlich seine Einschätzung geteilt, dass gerade jetzt, wo die Märkte eine Delle erleben und Altcoins Kaufgelegenheiten bieten, die eigentliche Chance zur Gewinnerzielung liegt. In einem Beitrag auf @CryptoMichNL betonte er, dass der wahre Gewinn nicht in Zeiten des durchgängigen Wachstums erzielt wird, sondern gerade in diesen Phasen. Die Top 3 seiner Altcoins werden wir kurz vorstellen.

Arbitrum

Bitcoin (BTC) befindet sich in einer Konsolidierungsphase, die trotzdem von einer Dominanz von Bitcoin am Markt begleitet wird. Gleichzeitig sind viele Altcoins in ihrer Bitcoin-Bewertung stark unterbewertet. Diese Entwicklung entspricht den Beobachtungen aus vorherigen Zyklen. Vor den Halvings wurde oft eine Spitze in der Bitcoin-Dominanz verzeichnet, was anschließend zu einem Anstieg der Altcoins führte - nicht unbedingt in ihren USD-Werten, aber in Bezug auf ihre Bitcoin-Bewertungen.

Ein Beispiel für einen Coin, der in diesem Zyklus bedeutende Gewinne verzeichnen könnte, ist Arbitrum (ARB). Arbitrum ist ein Layer-2-Rollup-System, das eine massive Freigabe von Token im vergangenen Monat erlebte, was zu einem Verkaufsdruck führte. Trotz eines Rückgangs der Bewertung um 60% in den letzten Monaten gilt Arbitrum aufgrund seiner technologischen Grundlagen und der Rolle im Ökosystem als einer der potenziell stärksten Gewinner dieses Zyklus.

Arbitrium Chart, Quelle: www.x.com

Chainlink

Chainlink (LINK) steht an erster Stelle auf der Liste der Empfehlungen von Michaël van de Poppe. Trotz eines Rückgangs der Bewertung um 40% seit dem jüngsten Höchststand befindet sich Chainlink derzeit auf einem zyklischen Tiefpunkt.

Diese Entwicklung bietet erneut eine bedeutende Gelegenheit für Anleger. Chainlinks Rolle als dezentrales Orakel-Netzwerk, das Smart Contracts mit Daten aus der realen Welt verbindet, unterstreicht seinen Wert innerhalb des Blockchain-Ökosystems. Die aktuelle Preiskorrektur könnte daher als günstiger Einstiegspunkt für Investoren angesehen werden, die an das langfristige Potenzial von Chainlink glauben.

Celestia

Celestia (TIA) ist ein vergleichsweise neues Projekt, das als einer der großen Gewinner dieses Zyklus angesehen wird. Seit seinem jüngsten Höchststand hat Celestia einen Rückgang von 61% verzeichnet, was eine gute Gelegenheit für Anleger darstellt.

Der Zeitpunkt eines solchen Rückgangs ist oft ideal für ein Investment, da die Bewertung des Projekts attraktiver wird. Celestias Ansatz, eine modular aufgebaute Blockchain zu entwickeln, die Skalierbarkeit und Flexibilität verbessert, könnte es zu einem wichtigen Akteur im Bereich der Blockchain-Technologie machen. Angesichts des Rückgangs könnte dies für Investoren der richtige Moment sein, um Celestia in Betracht zu ziehen.

Top 100 Coins haben Einschränkungen

Während Michaël van de Poppe seine Empfehlungen hauptsächlich auf die Top 100 Kryptowährungen fokussiert, erlangen derzeit besonders Memecoins auf der Solana-Blockchain durch ihre innovativen Presale-Strategien große Beliebtheit und erreichen beeindruckende Marktkapitalisierungen.

Beispielsweise hat "Book of Meme" eine Marktkapitalisierung von mittlerweile 860 Millionen Dollar erreicht und das innerhalb kürzester Zeit. Ebenso hat der Memecoin "Cat in a Dog's World" mit dem Ticker $MEW innerhalb von zwei Tagen nach seinem Start hunderte Millionen an Marktkapitalisierung hinzugewonnen und steht nun bei 580 Millionen Dollar, was ihn auf Platz 135 der Kryptowährungen katapultiert.

Ein neuer Spieler in diesem Bereich ist "Slothana", der ein neues Presale-System einführt. Nachdem zunächst Hunde- und Katzen-Themen im Fokus standen, rücken nun Faultiere in den Mittelpunkt.

Slothana zeichnet sich durch einen einfachen Presale-Prozess aus, bei dem Interessierte Sol-Token an eine bestimmte Wallet senden und im Gegenzug Slothana-Token via Airdrop erhalten. Diese Entwicklung zeigt, dass auch außerhalb der etablierten Top 100 Coins interessante Investitionsmöglichkeiten bestehen, besonders in Nischenbereichen wie den Memecoins, die immer wieder mit neuen Konzepten und Rekorden überraschen.

Slothana hat in seinem Initial Coin Offering (ICO) bereits über 7,3 Million Dollar eingesammelt und zeigt Anzeichen dafür, dass es nach der bevorstehenden Listung an Börsen erhebliche Gewinne erzielen könnte.

Slothana nutzt die Beliebtheit des Faultiers im Internet als Markenzeichen und versucht, den viralen Erfolg anderer Memecoins wie SLERF zu replizieren, die ohne klar definierte Anwendungsfälle oder Fundamentaldaten gestartet sind und dennoch enorme Gewinne erzielten.

Trotz der Einfachheit und des Fehlens eines klaren Entwicklungsplans oder Tokenomics, hat Slothana bereits eine beachtliche Aufmerksamkeit erregt, mit über 10.000 X-Followern und einer Erwähnung durch den bekannten Krypto-YouTuber ClayBro.

Mit seiner starken Präsenz in der Anfangsphase und dem Potenzial, das Interesse der Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, könnte Slothana in der Welt der Memecoins auf der Solana-Blockchain der nächste Top 100 Memecoin sein.

