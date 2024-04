Waldems-Esch (ots) -Die INSIGHT Health GmbH übergibt das vollständige SOLVENA-Geschäft an die ApoVid GmbH. Das umfasst alle Rechte an Produktlösungen und geistigem Eigentum, den gesamten operativen Betrieb in Deutschland sowie die Mehrheitsanteile an der SOLVENA GmbH in Österreich.INSIGHT Health fokussiert sich künftig noch stärker auf Kunden aus der Pharmaindustrie. Die im Taunus ansässige Tochterfirma der CompuGroup Medical verkaufte zum 28.03.2024 das apothekenbezogene Geschäft der SOLVENA an die ApoVid GmbH. ApoVid, Spezialist für Apotheken-Marketing mit Sitz in München, erweitert in Deutschland das Produktportfolio um digitale Angebote, die der langjährigen Zusammenarbeit mit SOLVENA entstammen.ApoVid legt großen Wert auf KontinuitätApoVid will alle Mitarbeitenden des SOLVENA-Geschäfts übernehmen und investiert in zusätzliche Arbeitsplätze. Für die Apothekenkunden beider Unternehmen bleibt alles wie bisher: Die Produktlösungen und Services werden in gewohnter Weise bereitgestellt. Die für die Produkte notwendigen Apotheken-Paneldaten und Analytiken liefert weiterhin die INSIGHT Health. Bereits zum 1. Februar 2024 trat Torsten Roos als ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung der INSIGHT Health und Verantwortlicher für das SOLVENA-Geschäft den Wechsel zu ApoVid an."Mit der Integration von SOLVENA in die ApoVid übergeben wir unsere Produkte für Apotheken in erfahrene Hände. Das ermöglicht INSIGHT Health eine noch stärkere Ausrichtung auf unsere Lösungen für Pharmakunden. Wir freuen uns, dass wir zeitgleich unsere mehrjährige und sehr erfolgreiche Kooperation mit ApoVid fortführen", schlussfolgert Michael Hensoldt, der Vorsitzende der Geschäftsführung von INSIGHT Health.Komplementäre Kompetenzprofile bei SOLVENA und ApoVidSOLVENA und ApoVid verfügen über komplementäre Profile: SOLVENA ist stark in der technologischen Umsetzung, der Produktentwicklung und der apothekenbezogenen Datenanalytik; ApoVid zeichnet sich durch besondere Kompetenzen im Apothekenmarketing, Vertriebsstärke und eine über die Jahre gewachsene Rolle als Bindeglied zwischen Apotheken und Industrie aus.ApoVid-Geschäftsführer Marcel Harrer-Becker bestätigt: "Damit kommt zusammen, was zusammengehört. ApoVid und SOLVENA verbindet eine langjährige enge Partnerschaft. Die Übernahme ist deshalb ein logischer Schritt und zugleich ein Meilenstein auf unserem Weg zum führenden Anbieter digitaler Lösungen im Apothekenmarkt".INSIGHT Health folgt klarem Fokus auf PharmaunternehmenINSIGHT Health möchte mit neuen Services noch stärker auf die Bedürfnisse der Pharma-Kunden eingehen. Christian Bensing, Geschäftsführer von INSIGHT Health, kündigte bereits erste Innovationen für die diesjährige Kundentagung "Pharma Insights" an: "Wir haben großartige Pläne für 2024 und freuen uns auf eine vielversprechende Produktneueinführung im Sommer. Mit dem verstärkten Fokus auf unsere Pharmakunden zeigen wir, dass wir absolut kundenzentriert und innovativ agieren."Die Kundentagung der INSIGHT Health findet am 13. Juni statt und adressiert Kunden der Pharmabranche. Interessenten können sich bereits heute für die Exklusivveranstaltung unter der Website des Unternehmens anmelden.Über INSIGHT HealthINSIGHT Health ist ein Tochterunternehmen der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM) und einer der führenden Informationsdienstleister im Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen in Berlin und Wien. Das Unternehmen bietet aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierter Dienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHT Health GmbH liegt in der schnellen und transparenten Bereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individueller Lösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen, Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute, Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.Weitere Informationen: www.insight-health.de.LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/insight-health-gmbh/Pressekontakt:Judith Kolbpresse@insight-health.deOriginal-Content von: Insight Health, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59267/5749525