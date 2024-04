(shareribs.com) New York 04.04.2024 - Der Absatz von Elektroautos bei Ford und Hyundai ist zuletzt weiter gestiegen. Vor allem Ford war mit seiner aktualisierten Preispolitik erfolgreich. Ford hat seine Zahlen für den Monat März vorgelegt. Der Autobauer verkaufte 181.274 Fahrzeuge, ein Plus von 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. In den ersten drei Monaten des Jahres stieg der Absatz um 6,8 ...

