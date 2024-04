Aclara Resources Inc. gibt bekannt, dass es eine Tochtergesellschaft mit Sitz in den USA, Aclara Technologies Inc., gegründet hat, um seine Fähigkeiten zur Separation von seltenen Erden in den Vereinigten Staaten auszubauen. Diese Entwicklung wird es Aclara ermöglichen, sich besser zu positionieren, um alle Schritte bis zur Produktion von Metallen und Legierungen für Hochleistungs-Permanentmagnete durchzuführen, nachdem das Unternehmen vor kurzem bekannt gegeben hat, dass es ein Joint Venture mit CAP eingegangen ist, um Metall- und Legierungskapazitäten zu entwickeln. Damit ist Aclara in der Lage, das erste vertikal integrierte Unternehmen für schwere seltene Erden außerhalb Asiens zu werden.



Aclara Technologies wird voraussichtlich hochreine gemischte Seltenerdkarbonate aus Aclaras Extraktionsmodulen in Chile und Brasilien beziehen. Diese Karbonate werden dann in der Trennanlage in einzelne Seltenerdoxide umgewandelt. Zu diesem Zweck hat Aclara Technologies einen Vertrag mit dem Saskatchewan Research Council (SRC) abgeschlossen, um ein speziell für sein hochwertiges Karbonat konzipiertes Produktionsschema zu entwickeln, und Hatch Ltd. mit der technischen Planung der geplanten Trennanlage beauftragt.



Parallel dazu wird Aclara damit beginnen, seine Kompetenzen im Bereich Metalle und Legierungen über REE Alloys SpA, das kürzlich mit CAP S.A. gegründete Joint Venture, auszubauen. Das Ziel von Aclara ist es, alle Aspekte der Produktion von sauberen Seltenen Erden zu verbinden, bis zu dem Punkt, an dem sie von einem Hersteller von Permanentmagneten empfangen werden können.



