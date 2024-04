Chinas Nummer eins BYD bringt dieses Jahr seinen ersten elektrischen Pickup auf den Markt, um den Wettbewerb mit globalen Autoherstellern zu verstärken. Der mittelgroße bis große Pickup-Truck wurde für den globalen Markt entwickelt, so BYD in einer Pressemitteilung. BYD zeigte Bilder des Lastwagens, der in orange und blaue Tarnfarbe gehüllt ist. Details des Innen- und Außenbereichs des Fahrzeugs sind nur wenige zu sehen. Der Verkaufspreis des Fahrzeugs wurde nicht bekannt gegeben. Der Pickup wird sich mit Modellen wie dem Ford Ranger und F-150 Lightning, dem Toyota Hilux und dem Tesla Cybertruck messen. Die Abmessungen des neuen BYD Pickup-Trucks sollen die des Toyota Hilux übertreffen, so …